İstanbul'da yaşayan yabancılar depremzedelere yardım için seferber oldu
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da düzenlenen yardım çalışmalarına katılan yabancı gönüllüler afetzedeler için seferber oldu.
İstanbul
İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu gönüllüler, Kadıköy ile Şişli Belediyesinin yardım toplama merkezine dönüştürülen otoparklarında giyim, gıda ve hijyen ürünleri ile tıbbi malzemelerin paketlenmesine yardım ediyor.
Erasmus kapsamında Avusturya'dan Türkiye'ye gelen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü öğrencisi Iris Omari Ansong, nakdi yardım için bağış yapabileceği veya bilgi alabileceği birçok yer olduğunu dile getirdi.
Kadıköy'deki bu merkeze gelip yardım etmenin çok farklı bir duygu olduğuna dikkati çeken Ansong, "Keşke Türkçem biraz daha iyi olsaydı ama birileri ne yapacağımızı gösterdiğinde ya da kolileri taşımaya başladıklarında ben de yardım edebiliyorum." dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Özbekistanlı Sabyr Bazarymbetov, Şişli Belediyesinin kampanyasına katılan arkadaşlarının aracılığıyla bundan haberdar olduğunu, ilk günden itibaren her gün çalışmalara katıldığını kaydetti.
"Hepimiz insanız, birlik olmalıyız"
Türkiye'de 6 senedir yaşayan Suriyeli 3 arkadaş da Şişli'deki toplama merkezinde afetzedelere yardım için yoğun mesai yapıyor.
Bunlardan mühendis Rama Abduldayem, İstanbul'a üniversite okumaya gelip mezun olduktan sonra iş hayatına başladığını anlatarak, "Hafta içi çalıştığım için hafta sonunda 2 gün yardım etmeye geldim. Burada çok güzel bir dayanışma var. Dün 30-40 kişilik insan zinciri vardı ve o zincirle otoparktan içeriye kolileri taşıdık. Bazen hijyen bazen gıda bazen kıyafet bölümlerinde çalıştım. Türkiye ya da Suriye fark etmez, hepimiz insanız, birlik olmalıyız. En önemli şey birbirimize yardım etmemiz." diye konuştu.
Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Haritha Akkad ise gelen yardımları sınıflandırmaktan kolileri taşımaya kadar ihtiyaç duyulan her alanda çalışabildiğini söyledi.
Akkad, Türkçe bilmemesine rağmen her şeyin çok düzenli işlediğine dikkati çekerek, "İnsanlar bize ne yapmamız gerektiğini söylemeye çalışıyor. Bu yüzden onlara yardım etmek için çok kolay organize olabiliyoruz. Umuyorum ki bu sadece başlangıçtır ve insanlar yardım yapmaya devam eder. Çünkü depremzedelerin yardıma ihtiyacı yine devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Leen Aymach de ilk gün Kadıköy'de ikinci gün ise Şişli'de çalışmalara destek verdiğini aktardı.
Depremin hem Türkiye hem Suriye için çok büyük bir felaket olduğunu vurgulayan Aymach, insanların seferber olmasının ona umut verdiğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.