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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula da Silva'yı, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Ali Kemal Akan   | 31.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti
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