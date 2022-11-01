Dolar
18.62
Euro
18.41
Altın
1,632.60
ETH/USDT
1,565.00
BTC/USDT
20,462.00
BIST 100
3,978.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Hamdi Çelikbaş, Ahmet Sertan Usul   | 01.11.2022
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

Ankara

Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakını, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Yüzyılı'nı, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, her halde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız."

Emniyet ve Jandarma CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den 'denetim için bekleyen tahıl gemileri seyir riski oluşturuyor' uyarısı
'(Başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifi) Cumhurbaşkanımızın kapsamlı açıklamaları olacak'

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya'da, Fransa'da var

Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu: İftira sahibinin yaptığı PKK'ya, terör örgütüne koruma sağlamaktır

İçişleri Bakanı Soylu: İftira sahibinin yaptığı PKK'ya, terör örgütüne koruma sağlamaktır
AYM, dezenformasyonla mücadele düzenlemesinde ilk incelemeyi 26 Ekim'de yapacak

AYM, dezenformasyonla mücadele düzenlemesinde ilk incelemeyi 26 Ekim'de yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet