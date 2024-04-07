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Bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu’nun Gölyaka mevkiinde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
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Mahzen-26 Operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Haziran 2023- 4 Nisan 2024 arasında 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Mahzen-26 Operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı Mahzen-26 Operasyonları düzenlendiğini, operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, 21 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını, biri hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023- 4 Nisan 2024 arasında 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirerek şunları kaydetti:

"Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hapla çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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