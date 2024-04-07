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Bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu’nun Gölyaka mevkiinde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şermin Coşkun  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Futbolda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

(Şanlıurfa/21.30) 

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftasına; Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK, Gençlerbirliği-Adanaspor ve Eyüpspor-Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Çorum/Balıkesir/13.30/Ankara/İstanbul/16.00) 

3- TFF 2. Lig gruplarında 34. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i ağırlayacak.

(İstanbul/15.00) 

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkimspor-Türk Telekom ve TOFAŞ-ONVO Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) 

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Zrenjanin/19.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasına; Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Sakarya/15.00/İstanbul/17.00) 

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