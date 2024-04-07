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Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gökhan Balcı  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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