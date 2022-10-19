Dolar
18.59
Euro
18.17
Altın
1,633.28
ETH/USDT
1,297.80
BTC/USDT
19,173.00
BIST 100
3,905.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

FETÖ'ye yönelik davada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle yeniden iddianame hazırlandı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 19.10.2022
Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

Adana

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sorularını örgütün "mahrem imamı"ndan aldığını itiraf etmesi üzerine 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010'da araştırma görevlisi olan ve hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında 2017'de meslekten ihraç edilen A.E, 7 Mayıs 2019'da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki ALES sorularını FETÖ'nün "mahrem imamı"ndan aldığını itiraf etmesi sonucu Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.E. için "resmi belgede sahtecilik"ten 5, "zincirleme olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar olmak üzere 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ayrıntılı şekilde anlatılarak, delil olarak müşteki Çukurova Üniversitesinden elde edilen belgeler ile sanığın sınav, mesleğe kabul ve maaş belgelerine yer verildi.

"70 sorunun tamamı bu sınavdan çıktı"

İddianamede, A.E'nin karar duruşmasındaki şu itiraflarına yer verildi:

"FETÖ ile ilk olarak 2001'de tanıştım. 2008'de bana 'Alim' kod adı verildi. 2010 bahar dönemi ALES'ten önce H.Ö. beni Konya'da bir eve çağırdı. Bana önceden hazırlanmış bir yemin metnini okutarak, 'Sana göstereceğim şeyleri hiç kimseye söylemeyecek ve bu konuda yemin edeceksin.' şeklinde telkinde bulundu. Söylediği şekilde yemin ettim. Yemin sonrasında evin farklı bir odasında cebinden harici bellek çıkardı. Kendi yanında getirdiği bilgisayara taktı. Bir yazı çıkınca oraya şifre girdi. Sonra klasör açıldı. Oradan da ayrı bir dosya açtı. Bu arada odanın içinde projeksiyon kurulmuştu. Projeksiyondan yaklaşık 70 soru ve yorumlu cevap yazılarının bulunduğu sayfalar açıldı. Projeksiyon üzerinden ALES sınav soruları ve cevaplarını açarak ezberlememi istedi. Ben de ezberledim. Evden çıkarken aynı şekilde kimseye söylememem konusunda beni sıkıca uyardı. H.Ö. sınava girdikten hemen sonra 'hayırlı olsun' diyerek beni tebrik etti. 70 sorunun tamamı bu sınavda çıktı. Sınavdan 83 puan aldım. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010'da araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu anladım ve bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım."

Kamuyu 255 bin 380 lira zarara uğrattığı hesaplandı

İddianamede, H.Ö'nün örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"A.E'nin bu sınavda haksız yere elde ettiği puanla 1 Eylül 2010'da Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atamasının yapıldığı, görevden ayrıldığı 16 Ekim 2017 yılına kadar toplamda 255 bin 380 lira maaş almak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı, iradesini FETÖ'ye terk ederek örgüt adına hareket ettiği, cevap kağıdını içerik itibarıyla başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlediği, oluşturduğu sahte belgeyi hile unsuru olarak kullanıp kamu kurumu niteliğindeki Çukurova Üniversitesini aldatarak sınava giren diğer adayların zararına ve kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirmeyi amaçladığı, görevine usulsüzce atandığı, kamu görevi nedeniyle haksız kazanç elde ettiği ve üzerine atılı cürümleri FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediği dikkate alınarak sanığın 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zincirleme olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, A.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldığı dosyanın istinaf incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı
Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Verdiğimiz kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Benzer haberler

Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı

Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet