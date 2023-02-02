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Mahkeme, dolandırılan müşteri adına çekilen krediye ilişkin bankayı hatalı buldu

Tüketici Mahkemesi, dolandırıcılarca aranarak kopyalanan telefonundaki bankanın mobil uygulaması üzerinden adına kredi çekilen Şevket Elmas'ın borçlu olmadığına karar verdi.

Zeynep Yeşildal   | 02.02.2023
Mahkeme, dolandırılan müşteri adına çekilen krediye ilişkin bankayı hatalı buldu

İstanbul

İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, mağdur Şevket Elmas'ın kendi adına çekilen kredinin iptali için özel bir bankaya açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Elmas adına kredi çekildiği sırada banka tarafından tek kullanımlık onay şifresinin gönderilmemesi ve paranın Harun Arkan isimli şahsa EFT edilmesinin, banka tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirilmediğini belirtti.

Bu gerekçelerle bankayı hatalı bulan mahkeme, mağdur Elmas adına çekilen 100 bin liranın, bu kişinin kredi borcu olmadığına karar verdi. Mahkeme, mağdurun bankaya kredi borcu olarak ödediği 34 bin 568 lira ile dava masraflarının davalı banka tarafından Elmas'a ödenmesine hükmetti.

Mağdur Elmas'ın, telefonunu kopyalayan dolandırıcıların, başka bir bankanın mobil uygulaması üzerinden hesabındaki 93 bin lirayı almalarına ilişkin dava ise devam ediyor.

Eşimin psikolojisi bozuldu

Mağdur Şevket Elmas, kararın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği paranın da dolandırıcılarca hesabından alındığını söyledi.

Zor durumda olduklarını, eşinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Elmas, yargıya güvendiğini dile getirdi.

Elmas'ın avukatı Dilek Gürses ise müvekkilinin telefonundaki bankanın mobil uygulamasına erişim sağlanarak kredi çekildiğini aktararak, diğer bankanın mobil uygulamasından da müvekkilinin eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği paranın dolandırıcıların hesabına transfer edildiğini kaydetti.

Avukat Gürses, bunun üzerine açtıkları davalardan birinin kazandıklarını, diğer banka hakkındaki davanın ise devam ettiğini söyledi.

Dava dilekçesinden

Avukatı Dilek Gürses tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesine sunulan dilekçede, kendilerini banka personeli olarak tanıtan kişilerce aranarak bir süre bekletilen müvekkilinin telefonun kopyalandığı ve bilgilerinin çalındığı kaydedildi.

Dolandırıldığını anlayan Elmas'ın, zarara uğramamak için iki bankayı arayarak hesaplarına ilişkin işlem yapılmaması konusunda bilgilendirdiği anlatılan dilekçede, Elmas adına çekilen yaklaşık 100 bin liralık kredinin dolandırıcı Harun Arkan hesabına transfer edildiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca, Elmas'ın eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 93 bin liraya yakın paranın da başka bir bankadaki hesabından çalındığı ifade edilerek, işlemlerin iptali ve mağdurun zararının giderilmesi istendi.

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