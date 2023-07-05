Dolar
26.08
Euro
28.31
Altın
1,915.94
ETH/USDT
1,910.80
BTC/USDT
30,450.00
BIST 100
6,106.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Semra Orkan, İlyas Kaçar  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza

İstanbul

Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik şeridi çeken görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendiriyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır.'' denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haramidere'de koku ve kirlilik oluştu
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Zorla erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konu
Ataşehir’de köpeğin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Depremzede esnafa destek için düzenlenen "Hatay Tanıtım Günleri" başladı

Benzer haberler

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın 2024 sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet