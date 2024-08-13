Dolar
33.53
Euro
36.68
Altın
2,463.73
ETH/USDT
2,657.10
BTC/USDT
59,293.00
BIST 100
9,828.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ’da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Operasyonun Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı
Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı
"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Siyahkaya bölgesindeki patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi
"Narkoçelik-31" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-31" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet