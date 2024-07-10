Dolar
32.87
Euro
35.58
Altın
2,372.20
ETH/USDT
3,103.30
BTC/USDT
57,584.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Şehit Aileleri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Gündem

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muharrem Cin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya

İlçeye bağlı Üyücek köyü yakınlarındaki Kıran Yaylası mevkisinde ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 itfaiye, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 50 personel sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.

Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya, Aksaray ve Giresun'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanlığından, ABD’de "Belirsizlik Çağında NATO İçin Sınamalar ve Fırsatlar" yuvarlak masa toplantısı
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı

Benzer haberler

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'nun "gezek" kültürü yaşatılıyor

Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'nun "gezek" kültürü yaşatılıyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor

Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet