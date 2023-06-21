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Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktarıldığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktarıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanması için yıl içerisinde SYDV'ler aracılığıyla ayni ve nakdi destek sağladıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağımızın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için 973 SYDV'ye 450 milyon 800 bin lira ek kaynak aktardık. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde Bakanlığımız ve SYDV'lerimizle vatandaşlarımıza aktardığımız toplam tutar 4,3 milyar lirayı aştı."

Türkiye Yüzyılı'nda sosyal refahı eşit biçimde dağıtmanın mücadelesini vereceklerini, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Göktaş, "Sosyal yardımlarımızı, nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Talep odaklı olmaktan çıkarıp arz odaklı hale dönüştürdüğümüz sosyal yardımlarımızda hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bu kapsamda dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

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