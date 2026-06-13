Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefatının 39. yılında Cemil Meriç'i rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cemil Meriç'i andı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefatının 39. yılında Cemil Meriç'i rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cemil Meriç kelimeleri yalnızca kullanan değil, onlara yeni anlam ufukları kazandıran müstesna bir mütefekkirdi. Doğu ile Batı arasında kurduğu düşünce köprüleri, medeniyet tasavvuru ve fikir mirasıyla nesillere yol göstermeye devam ediyor. Türk düşünce hayatının büyük çınarlarından Cemil Meriç'i vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."