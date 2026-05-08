18 cilt olarak hazırlanan "Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı" tanıtıldı Osmanlı tarihinin temel ve hacimli kaynaklarından olan, 13 eserden oluşan "Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı", 18 cilt olarak yayımlandı.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen eserin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin 16. yüzyılda kaleme aldığı "Şaka'ik-ı Nu'maniyye" eserinin, sadece 16. asırla sınırlı kalmadığını ve yüzyıllar boyunca eklenen zeyiller, yapılan tercümelerle Osmanlı'nın kuruluşundan 19. yüzyıla dek kesintisiz devam eden ilmi, kültürel ve edebi hareketin izinin sürülebileceği muazzam bir külliyata dönüştüğünü söyledi.

Ersoy, eserin hazırlanmasının Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından 9 yılda tamamlandığını belirterek, "Bu proje ile 13 ayrı eser, 18 ciltlik dev bir külliyat halinde araştırmacıların, akademisyenlerin ve kültür dünyamızın istifadesine sunulmuştur. Böylece yüzyıllara yayılmış, farklı müelliflerin kaleminden çıkmış, farklı dönemlerin ilmi ve kültürel hayatını yansıtan bu büyük hafıza, ilk defa bu ölçekte ve bütünlüklü bir şekilde bir araya getirilmiştir." dedi.

"Arapça ve Farsçadan yapılan büyük tercüme faaliyetleriyle bir ilim dilinin nasıl inşa edildiğini bizzat takip edebiliyoruz"

Eserin sadece isimlerden ve tarihlerden ibaret bir ulema listesi olmadığına işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sayfaları çevirdiğinizde, Osmanlı'nın entelektüel dünyasının ve sosyal hayatının en ilgi çekici, en canlı detaylarına şahitlik edersiniz. Bu eserlerin satır aralarında, cihan padişahlarının, hocalarının huzurundaki edep ve tevazusunu, ulemadan eser telif etmelerini bizzat rica ettiklerini ve onlara ihsanlarda bulunduklarını öğreniyoruz. Osmanlı medreselerinde hangi temel kitapların okutulduğunu, temel eserler üzerine yazılan şerh ve haşiyelerle literatürün nasıl zenginleştiğini, Arapça ve Farsçadan yapılan büyük tercüme faaliyetleriyle bir ilim dilinin nasıl inşa edildiğini bizzat takip edebiliyoruz.

Diyar diyar dolaşarak kütüphane kuran ulemanın ve devlet adamlarının heyecanına, o kitapların her bir sayfasını bir hazine gibi koruma arzusuna tanık oluyor, o günün şartlarında, bir el yazması esere kavuşabilmek için aylarca yol kat eden talebe ve alimlerin çektikleri büyük çileleri ve gösterdikleri sabrı hissedebiliyoruz. Edebiyat ve şiirle iç içe geçmiş bir ilim dünyasında, metinlerin arasına serpilmiş en güzel mısraları ve edebi sanatların en nadide örneklerini bulabiliyoruz."

Fotoğraf : Oğuz Yeter/AA

"Toplam 361 cilt ve 247 bin 95 sayfa tutan 275 eserlik kapsamlı bir külliyat meydana getirildi"

Bakan Ersoy, bu çalışma sayesinde, araştırmacıların artık 13 eser ve 18 ciltlik bir bütünlük içinde Osmanlı ilim ve ulema tarihine dair bilgilere en doğru ve en güvenilir şekilde ulaşabileceklerinin altını çizerek, "1300'lü yılların başından 1800'lü yıllara kadar uzanan bu 500 yıllık tarihi süreçte, bir medeniyetin zihin inşasına ve o zihni ayakta tutan ulemanın adanmışlığına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

TÜYEK'in bugüne kadar klasik ilim, kültür, tarih, edebiyat, tasavvuf ve düşünce mirasına ait pek çok eseri yayıma hazırladığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Yazma eser kütüphanelerimizin raflarında, kataloglarında ve dijital kayıtlarında bulunan metinleri, nitelikli yayınlar aracılığıyla kültür hayatımıza kazandırmıştır. Bu yayınlar sadece geçmişe dönük bir arşiv çalışması değil, aynı zamanda bugünün ilim dünyasına sağlam kaynaklar sunan stratejik bir kültür hizmetidir. Başkanlığımız tarafından, İslam ilim tarihinin öncü simalarından Türk kültür coğrafyasının en etkili isimlerine, Osmanlı ilim ve kültür dünyasının seçkin şahsiyetlerinden son dönem ilim ve kültür hayatının önemli isimlerine kadar yaklaşık 200 kadar müellifin eserleri, tercüme, tahkik, inceleme ve tıpkıbasım yöntemleriyle neşredilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde TÜYEK, başka kurumların kolay kolay altından kalkamayacağı bir uzmanlık ve tecrübe gerektiren toplam 361 cilt ve 247 bin 95 sayfa tutan 275 eserlik kapsamlı bir külliyat meydana getirilmiştir."

Bakan Ersoy, TÜYEK Külliyatının her geçen yıl daha da zenginleştiğine dikkati çekerek, "Bu muazzam külliyata, dünyanın en büyük yazma eser portalı olan 'www.yek.gov.tr' adresinden de e-kitap olarak erişilebilmektedir. Bu devasa çalışmanın nihayete ermesinde emeği geçen, bu eserleri bugünün Türkçesi ve ilmi disipliniyle yeniden ihya eden tüm hocalarımıza, mütercimlerimize ve yayın ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızı, klasik mirasımızı bugünün okuyucusuyla buluşturan bu nitelikli yayıncılık çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu emekler sadece bugünün değil, geleceğin ilim dünyasına da bırakılmış kalıcı hizmetlerdir." ifadelerini kullandı.

Yazma eserler konusunda çalıştaylar düzenlenecek

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ise "Şaka'ik-ı Nu'maniyye" eserinin önemini aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yılmaz, kurumun faaliyetlerinden bahsederek, 3, 4 farklı kurumla yakın zamanda yazma eser arşivi üzerine protokol imzalayacaklarını aktardı.

Ayrıca 11-25 Haziran arasında "Klasik Kaynaklar ve Yapay Zeka" çalıştayı düzenleyeceklerini dile getiren Yılmaz, "Yine bu alanda Türkiye'nin yaklaşık 20 uzman isminin yer aldığı 15-16 Haziran'da 'Yazma Eser Restorasyonunda Yeni Yaklaşımlar' çalıştayı gündemimizde. Bunu yaparken sergilerimizle orantılı çalıştaylar da gündemimizde. Mesele 'Müzehhep Mesneviler' sergimizi, tezhip çalıştayıyla sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, konuşmasının sonunda üniversitelerde yazma eser uzmanlığı konusunda bölümlerin açılması temennisinde bulundu.

Tanıtım programında konuşmaların ardından Prof. Dr. Ramazan Ekinci, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Prof. Dr. Abdurrahman Atçıl'ın katılımıyla "Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı" üzerine bir panel gerçekleştirildi.