Ankara'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım Töreni" gerçekleştirildi

TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'dan gelen Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzaev ve sanat heyetini başkentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Andican'ın tanıtımına ev sahipliği yapan Ankara'nın da Türk Devletleri Teşkilatı tarafından "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesinin, bu buluşmaya ayrı bir değer kattığını belirten Ersoy, farklı kurumsal çatılar altında Türk dünyasının yürüttüğü ortak vizyonun güçlü bir şekilde yansıtıldığını vurguladı.

Fotoğraf : Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Türk dünyasının güçlü birliğini ve kültürel hafızasını sürekli diri tutmak zorunda olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dahil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar, gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmesini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz."

Türk devletleri kendi kamu kurumlarıyla bu çalışmaları yürütürken, TÜRKSOY'un tüm Türk dünyasını kapsayacak şekilde ağır ve vazgeçilmez bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Ersoy, TÜRKSOY'un 33 yıldır binlerce yıllık Türk tarihinin bilgi ve birikimi ile bundan doğup şekillenen kültürü korumak, yaşatmak ve dünyada hak ettiği saygın konuma ulaştırmak için yoğun çalışma sarf ettiğini söyledi.

"Ortak değerlerimizin uluslararası düzeyde görünürlüğü artırılmaktadır"

"Türk Dünyası Kültür Başkenti" programının önemini vurgulayan Ersoy, "Zira bu program, 14 yıldır Türk dünyasının kültürel mirasını tanıtmak, şehirler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi güçlendirmek amacıyla kararlılıkla yürütülmekte, atılan bu adımlarla ortak değerlerimizin uluslararası düzeyde görünürlüğü artırılmaktadır. Bu yönüyle program, kültürel diplomasi alanında da stratejik bir rol üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Astana'dan başlayan bu silsilenin Türk dünyasının 13 şehrinde kültür köprüleri kurulmasına, değerlerin anlatılması ve anlaşılmasına hizmet ettiğini dile getirerek, "Şimdi bu sancak Andican'a teslim edilmiştir. Andican, Türkistan'ın kalbinde yer alan, ilmin, sanatın ve devlet geleneğinin asırlar boyunca şekillendiği istisnai bir merkezdir. Bu kadim şehrimiz, büyük devlet adamı ve düşünür Zahirüddin Muhammed Babür'ün doğduğu yer olarak Türk ve dünya tarihine adını silinmez izlerle kaydetmiştir." dedi.

"Ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır"

Ersoy, Andican'ın Türk dünyasının fikri uyanışına yön veren önemli isimler yetiştirdiğini belirtti.

Bu isimlerden Abdülhamid Süleymanoğlu'nun Sovyet dönemindeki işkencelere rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ve "Çolpan" mahlasıyla simge isimlerden biri haline geldiğini belirten Ersoy, Süleymanoğlu'nun eserlerindeki "Birleşme zamanı gelmiştir. Artık Türkistan'ın bahçeleri süslensin." çağrısının bugün Türk dünyasının attığı adımlarda karşılık bulduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin, Türk dünyasının her alanda bütünleşmesini stratejik bir öncelik olarak değerlendirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu hedefe hizmet edecek politikaları kararlılıkla yürütüyor, bu yolda kardeşlerimizin attığı her adımı da destekliyoruz. Andican'ın bu önemli sürecine de aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. Şüphe yoktur ki ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır. Andican'da 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin hayırlı olmasını, amaçlarına layıkıyla hizmet etmesini diliyor, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının daha da pekişmesini temenni ediyorum. Genel Sekreter Sayın Sultan Raev'in şahsında bu anlamlı projeyi büyük bir başarıyla yürüten TÜRKSOY'u tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Andican'da yürütülen çalışmalar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde şekillenen reform süreciyle birlikte, tarihi miras ile modern kalkınmanın güçlü bir şekilde buluştuğunu göstermektedir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devletler arası ilişkilerin yanı sıra her sahada ve kademede ilişkilerin artıyor olmasının, işbirliklerini geleceğe taşıyabilmek adına son derece kıymetli olduğunu belirten Zorlu, "Bu anlamda Valiliklerimizin de işbirliğinin her anlamda güçlenmesi ve taçlanması büyük bir önem taşıyor. Bu vesileyle özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Andican, tarihiyle turizmiyle ve bu yöndeki kapasitesiyle çok büyük bir merkez ve inşallah bu yılı layıkıyla geçirerek çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Andican denildiğinde hükümdar Babür Şah'ın akıllara geldiğini anımsatan Zorlu, Babür Şah'ın orada filizlenen hükümdarlık gücüyle büyük bir coğrafyada Türk tarihinin izlerini bırakmayı başardığını söyledi.

Zorlu, Babür Şah'ı farklı kılan şeylerden birinin de Türk diline olan sevgisi ve aşkı olduğunu ifade ederek, "O dönemde birçok farklı akıma rağmen, Türkçe ile eserler yazılmasını teşvik etmiş, yapılan birçok çevirileri bile Türk diline aktarırken bir terminoloji birliği için önemseyerek bu anlamda adımlar atmıştır. Dolayısıyla da Andican merkezinde bir araya geleceğimiz her bir faaliyet, esasında birçok sahada işbirliğimizi derinleştirmemiz için de bizlere imkan sunmaktadır. Bunların başında da elbette iletişim ve ortak alfabe konusundaki çalışmalarımızın geldiği noktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'ın geçen yıl UNESCO'nun 43. Genel Oturumu'na ev sahipliği yapmasıyla ayrıca bir önem taşıdığını aktaran Zorlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimleriyle çok büyük bir zirveye ev sahipliği yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ise 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Emir Timur'un doğumunun 690. yılı dolayısıyla Ankara'da program yapılacak

Zorlu, Türk dünyasının her sahada yürüyen, işleyen ve işbirliğini artırdığı bu başlıkların taçlanarak, güçlenerek, içeriği çok daha somut hale gelerek geleceğe taşınmaya devam edeceğini bildirdi.

Hükümdar Emir Timur'un doğumunun 690. yılı dolayısıyla Özbekistan'da ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Zorlu, "Buradan ilk kez duyurmak istiyorum, biz de Emir Timur'u çok daha fazla anlamak, tarihimizdeki izlerini, yerini, konumunu daha iyi idrak edebilmek adına Ankara'da bir organizasyon, panel gerçekleştireceğiz ve tarihlerimiz arasındaki o köprüyü de sağlamlaştırmak adına bir adım daha atmış olacağız." bilgisini verdi.

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler üst seviyede sürmeye devam etmektedir"

Zorlu, Bakan Ersoy'un girişimleri ve öncülüğüyle Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı sebebiyle bu yılın Ziya Gökalp Yılı ilan edildiğini de anımsattı.

"Biz tarihimizi, şahsiyetlerimizi, bu ortaklaşma zeminlerimizi idrak ettikçe, nesillerimize anlattıkça bu köprüler daha da güçlenecek ve Türk dünyası işbirliği daha da ileriye taşınacaktır." ifadesini kullanan Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür bugün Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler üst seviyede sürmeye devam etmektedir. Dış ticaret hacmimiz 3 milyar doları aşmış ancak liderlerimizin 5 milyar dolarlık ticaret hedefi reel anlamda karşımızda durmakta. Ulaşılabilir bir hedef olarak her sahada bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

İnşallah, 15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi gerçekleşecek. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Devlet Başkanlarımız bir araya gelecekler. 'Yapay zeka ve dijital kalkınma' başlığıyla bu zirve gerçekleşecek. Ardından da inşallah Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Resmi Devlet Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve ekibine teşekkür eden Zorlu, bu yıl TÜRKSOY'un yaptığı atılımlar ve gerçekleştirdiği çalışmaların ülkeleri birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi.

"2026 boyunca Andican Türk dünyasının kalbinin attığı yer olacaktır"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Andican'ın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Andican'da sanayi, girişimcilik, kültür ve sanat alanında büyük bir yükseliş görmekteyiz. Andican, Özbekistan'ın en modern ve büyük şehirlerinden olmasının yanı sıra Fergana vadisinin incisidir. Bu topraklardan pek çok fikir adamı, yazarlar, dünyaca ünlü şairler, kültür ve sanatın seçkin temsilcileri yetişmiştir. Andican, büyük düşünce üreten kişilerin şehridir. 2026 boyunca Andican Türk dünyasının kalbinin attığı yer olacaktır. Bu yıl vesilesiyle sanat festivalleri, bilimsel buluşmalarla Türk dünyası halkları daha da yakınlaşacaktır."

Törende ayrıca Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Andican Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzaev ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Andican Vali Yardımcısı Holmirzaev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Bakan Ersoy'a hediye takdiminde bulundu.

Daha. sonra atılımcılar, Andican'ın geleneksel el sanatları eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Program, geleneksel müzik dinletisi ve dans gösterisiyle sona erdi.