Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projelerinde sona yaklaşıldı.

Karahantepe'de ziyaretçi merkezi ve çevre düzenlemesi projelerinde sona yaklaşıldı Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projelerinde sona yaklaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda Karahantepe'de alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında alanda 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla üst örtü (koruma çatısı) uygulaması da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Karahantepe'de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ören yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz. 2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız."

2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor

Karahantepe'deki çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi için süreç 2024 yılında başladı. Aynı yılın ekim ayında ihalesi ve sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları sürüyor.

Tamamlanma aşamasına gelen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor.

Bölgedeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülüyor.