Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" Sergisi'ni açmalarının son derece önemli olduğunu ve çok etkili sonuçları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bakan Ersoy: "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" Sergisi çok etkili Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" Sergisi'ni açmalarının son derece önemli olduğunu ve çok etkili sonuçları beraberinde getirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" Sergisi'ni açmalarının son derece önemli olduğunu ve çok etkili sonuçları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" Sergisi'nin açılışından önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, Kolezyum'da geçen yıl "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" Sergisi'ni düzenlediklerini ve 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek "Çok da başarılı geçti ve o kapanış etkinliği sırasında ben tekrar gelmiştim ve o zaman (İtalya) Kültür Bakanı'yla da yaptığım toplantıda bunun iki tarafı da memnun eden başarılı bir etkinlik olduğunu görüştük. 'Bunu devam ettirelim.' dedim. 'Tamam, seve seve.' dediler." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Troya'yı buraya getirmeyi İtalyanlara önerdiklerini anlatan Ersoy, "Troya'yı biliyorsunuz. Troya ve Roma, bizim sergimiz. Troyalı komutan Aeneas, savaştan sonra Roma'ya giderek Roma'yı kuruyor yani kurucu atası aslında. Troya'dan geldiği varsayılıyor İtalyanlar tarafından. O yüzden de onunla ortak kültürümüz, ortak tarihimiz olduğu için çok çok ilgilerini, dikkatini çekti." diye konuştu.

Bakan Ersoy, çok geniş ortak bir sergi planladıklarını dile getirerek "221 parça eser sergileniyor ki 13 ayrı şehirden 19 müzeden 221 eser ama 50 eser ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor. Hiç daha ziyaretçiyle buluşmamış eserler de var. Çok geniş kapsamlı bir eser ama biz İtalya Kültür Bakanlığına teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten yine Kolezyum'un en etkili noktalarını bize tahsis ettiler. Bu eserleri beraber seçtik. Onlar da her türlü desteği ve ilgiyi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Sergiden beklentiler

Kolezyum'daki sergiden beklentileri sorulan Bakan Ersoy, şöyle yanıt verdi:

"Bu tarz destinasyonlar, bizim için önemli. Turizm açısından baktığımızda kaynak destinasyon yani bize ziyaretçi veren ülke olması çok çok önemli. İkinci bir kriterimiz de sergi alanının dünyanın her tarafından ziyaretçi alan, yoğun ziyaretçi alan nokta olması, çok şükür. Bu açıdan baktığınız zaman İtalya, Roma ve Kolezyum, ikisini de kapsıyor. Roma, dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyor ve Kolezyum, bunların merkezi. Kültür ziyaretçileri, dünyanın her tarafından geliyor ve gelmişken bizim ülkemizle ilgili Troya'yı da görmüş oluyorlar. Bu bağlamda çok etkili sonuç almış oluyoruz​​​​​​​."

İtalya'nın Türkiye için bir nevi hedef destinasyon olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Son zamanlarda hep iki basamaklı büyüme hedefleriyle büyüdüğümüz bir ülke. O açıdan da kaynak destinasyon olarak da ayrı bir önemi var. Zaten bu tarz tanıtım etkinliklerine ağırlık vermeye başladık son zamanlarda." diye konuştu.

"Aslında biz, önemli bir görevi de yerine getirmiş oluyoruz"

Göbeklitepe Sergisi'nin İtalya'dan sonra Berlin'de de düzenlendiğini belirten Bakan Ersoy, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Çin gibi pek çok ülkeyle gezici sergiler düzenleme konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Gezici sergi etkinliklerini kendileri için önemli olan ülkelere hızlı şekilde yayacaklarına işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu sadece turizm olarak da görmemek lazım. Turizm tanıtımı olarak görmeyelim. Türkiye'nin çok zengin, rakipsiz bir kültür değeri var, kültür varlıkları var. Bunların da ilgili ülkelere tanıtılması, Bakanlığımızın asli görevleri arasında yer alıyor. Biz, zengin kültürümüzü, kültür varlığımızı Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ilgili bütün topluluklara, ülkelere, onların vatandaşlarına da tanıtmakla görevliyiz. O açıdan da sadece turizm tanıtımı yapıyormuş gibi anlaşılmasın, algılanmasın. Aslında biz önemli bir görevi de yerine getirmiş oluyoruz."