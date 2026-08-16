"11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" ikinci gününde çok sayıda yerli ve yabancı kitapsever tarafından ziyaret edildi.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, yerli ve yabancı kitapseverleri ağırlıyor "11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" ikinci gününde çok sayıda yerli ve yabancı kitapsever tarafından ziyaret edildi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği işbirliğiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan fuarda, binlerce Arapça kitap ziyaretçilerin istifadesine sunuldu.

Türkiye'de eğitim gören öğrenci, akademisyen ve eğitimciler ile Arapçaya ilgi duyan farklı milletlerden okur, yazar, gazeteci ve araştırmacıların da arasında bulunduğu pek çok kişi fuarı gezme imkanı buldu.

Ziyaretçiler, 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuara gelerek, stantlardaki kitapları inceledi ve eserlere ilişkin bilgi aldı.

Fotoğraf : Arife Karakum/AA

Fuar, Arapça yayıncılık dünyasını bir araya getiriyor

Bu yıl "Hikaye devam ediyor" temasıyla düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Arap dünyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyor.

Organizasyon sayesinde yayıncılar, yazarlar, akademisyenler, çevirmenler, grafik tasarımcılar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni projeler, yayın hakları ve uluslararası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor.

Suriye, Katar, Umman, Fas, Kuveyt ve Cezayir'in de arasında bulunduğu pek çok ülkeden yetkililerin yanı sıra uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kültür, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin de katıldığı fuar, renkli görüntülere sahne oluyor.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap Yayıncılar Birliği tarafından da akredite edilen fuar, 23 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.