Dolar
32.86
Euro
35.60
Altın
2,383.64
ETH/USDT
3,100.60
BTC/USDT
57,721.00
BIST 100
10,768.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 20 Temmuz'da yapılacak 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz'daki Alan Bilgisi 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağış bekleniyor
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'te afetzedeler için yapılan köy evlerinin teslimi sürüyor
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Beypazarı'nda sağanak etkili oldu

Benzer haberler

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS alan bilgisi sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

"Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı" yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci başladı

Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı

Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı
Hafta sonu düzenlenecek DGS'ye 300 binden fazla aday katılacak

Hafta sonu düzenlenecek DGS'ye 300 binden fazla aday katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet