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Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor

Van'da geçen yıl köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amcası, sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Mesut Varol  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde geçen yıl 30 Ocak'ta oyun oynarken köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Durna, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğa saldıran köpeğin sahibi H.K, 24 Ekim 2023'te Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşadıkları acı olayı unutamayan Durna'nın ailesi, psikolojik destek almaya başladı.

Amca Mehmet Şirin Durna, AA muhabirine, başka çocukların hayatını kaybetmemesi için sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeleri desteklediklerini belirten Durna, yeğeninin sitenin bahçesinde oynarken köpek saldırısında uğradığını anımsattı.

Çocukların evlerinin önünde bile güvende olmadığını anlatan Durna, "Yeğenimin acısını unutamayan anne, baba ve kardeşlerinin durumu halen düzelmedi. Psikolojik tedavi görüyorlar. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasıyla ilgili yeni yasalar çıkıyormuş. Ciddi tedbirlerin alınacağı söyleniyor. Bu durum bizi memnun ediyor. Başka insanlar üzülmesin, yaşadığımız acıyı başkaları yaşamasın. Başka çocuklar ölmesin, bunun için gereken önlemler alınsın." diye konuştu.

"Sokaklar köpeklerle dolu"

Köpeklerin yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu dile getiren Durna, sahipsiz köpekler konusunda katı kanunların getirilmesini beklediklerini vurguladı.

Durna, insanların kendini güvende hissetmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sokaklar köpeklerle dolu, sürü halinde dolaşıyorlar. Biz yetişkinler bile tedirgin oluyoruz. Yaşadıklarımızdan sonra başka aileler de benzer sorunlar yaşamış. İnşallah sokaklarda köpekler toplanır, kimse yaşadığımız zor ve acı durumu yaşamaz. Yeni yasalar da bu sorunun önüne geçer. Köpekleri toplamak çok zor değil. Doğru koşullar hazırlanmalı. Bu anlamda umutluyuz. Bu sayede çocuklarımız sitenin önüne, bahçeye daha rahat çıkar. Veliler de bu anlamda tedirgin olmaz. Çocuklarımızı okula gönderdiğimizde daha rahat oluruz. Çocuklar dışarıda rahatlıkla gezip oynamalı. Beklentimiz yeni düzenlemelerin etkili olması."

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