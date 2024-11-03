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Kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Ankara'da, kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak veya depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Utku Şimşek, Cankut Taşdan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını tespit etti.

Ekipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını belirledi.

Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.

Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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