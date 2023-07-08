Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,864.60
BTC/USDT
30,251.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Gaziosmanpaşa'daki Sarıgöl Mahallesi (12C Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Kiracısı çıkmayınca iş makinasıyla duvarı yıkan dükkan sahibine çifte ceza

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Antalya'da kiracısının tahliye etmemesi üzerine iş makinasıyla dükkanının duvarını yıkan mal sahibine, "hakkı olmayan yere tecavüz" ve "mala zarar verme" suçlarından verilen cezayı onadı.

İsmet Karakaş  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Kiracısı çıkmayınca iş makinasıyla duvarı yıkan dükkan sahibine çifte ceza

Ankara

Dairenin kararına göre, 2014'te Antalya'daki bir dükkan sahibi, kiracısından iş yerini tahliye etmesini istedi. Kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine dükkan sahibi, dükkanın kapalı olduğu bir saatte kiracısından habersiz olarak iş makinasıyla duvarını yıktığı iş yerini kullanılamaz hale getirmek istedi.

İş yerine geldiğinde durumu gören kiracı, Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu. Başsavcılık, dükkan sahibi hakkında "mala zarar verme" ve "hakkı olmayan yere tecavüz" suçlarından dava açtı.

Yargılama sonucu Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi, "mala zarar verme"den mahkumiyet, "hakkı olmayan yere tecavüz"den ise beraat hükmü kurdu.

Yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2022'de "mala zarar verme"den verilen mahkumiyet kararını onarken, "hakkı olmayan yere tecavüz"den verilen beraat kararının ise hatalı olduğu gerekçesiyle bozdu. Bozma gerekçesinde, "suç tarihinde kiracının kullanım hakkının devam ettiği ve dükkan sahibinin kullanıma mani olmaya çalıştığı" ifade edildi.

Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık dükkan sahibine "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatı, "sanığın kendine ait dükkana tecavüz edemeyeceğini" belirtilerek, bu karara karşı itirazda bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan verilen mahkumiyet kararını onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığı belirtildi ve kullanım hakkı kiracıda olan iş yerine dükkan sahibi olan sanığın herhangi bir mahkeme kararı olmadan kullanımı engelleme amacıyla müdahalede bulunduğu ifade edildi.

Oy birliğiyle alınan kararda, yerel mahkemenin kurduğu mahkumiyet hükmünde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ve sanık avukatınca yapılan temyiz itirazının bu nedenle yerinde görülmediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lice ve Genç kırsalında 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı Dağı'nın zirvesinde anıldı
Sakarya'da sağanak etkili oldu
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Birecik'te depremzedeler için yapılan bloklardan 13'ünün kaba inşaatı bitti

Benzer haberler

Kiracısı çıkmayınca iş makinasıyla duvarı yıkan dükkan sahibine çifte ceza

Kiracısı çıkmayınca iş makinasıyla duvarı yıkan dükkan sahibine çifte ceza

Ukraynalı Yana savaş mağduru çocukların "iyilik meleği" oldu

"Toza batırıp parana değer kazandıracağım" vaadiyle kandıran sanığın mahkumiyeti onandı

Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet