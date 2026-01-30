Dolar
Gündem

KDK, psikologlar tarafından yapılan 750 başvuruyu inceleyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), psikologlar tarafından mesleki uygulama, akademik ve yasal süreçlerde sorunların bulunduğu ve meslek yasasının olmadığı belirtilerek yaklaşık 750 başvuru yapıldığını, bunların incelenerek karara bağlanacağını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
KDK, psikologlar tarafından yapılan 750 başvuruyu inceleyecek

Ankara

KDK'den yapılan açıklamada, Türk Psikologlar Derneği üyeleri başta olmak üzere 750'ye yakın psikolog ve klinik psikolog tarafından kuruma başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, psikologların, başvurularında, mesleki uygulama alanlarında, akademik ve yasal süreçlerde yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, meslek yasasının bulunmadığını aktardıkları, istihdam ve atama sorunlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılması taleplerinde bulundukları ifade edildi.

Başvurularda, psikologların sağlık personeli sayılmamalarına ve buna bağlı olarak mesleklerini serbestçe icra edemediklerine işaret ettikleri aktarılan açıklamada, "mevzuat çelişkileri ve eşitsizliklerin incelenerek idareye tavsiye kararı verilmesi talep edildiği" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurularda, psikologların, lisans mezuniyeti ile kazandıkları mesleki ünvan dikkate alınarak sağlık meslek mensubu olarak kabul edilmelerini sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması veya psikologların mesleklerini serbest ve hukuka uygun biçimde icra edebilmelerini sağlayacak açık, net ve bağlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, konuyla ilgili ortaya çıkan uygulama farklılıklarının giderilerek idari uygulama birliğinin sağlanması gerektiği ifade edilmektedir."

