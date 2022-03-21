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Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri merkezli 4 ilde "silahlı organize suç örgütüne" yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 35 şüpheli yakalandı.

Hakan Can Şahin   | 21.03.2022
Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Kayseri

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da saat 05.30'da şafak operasyonu düzenlendi.

Eş zamanlı 40 iş yeri ve ikamete yönelik yapılan operasyonda, 220 personel görev aldı.

Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, hırsızlık, fuhuş, adam yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, adam öldürmeye teşebbüs, gasp, zorla senet imzalatma ve alıkoyma gibi suçlardan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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