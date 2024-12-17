Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 80, Konaklı'da 75, Mersivan'da 61, Erciyes'te 60, Çambaşı'nda 51, Yıldız Dağı'nda 50, Keltepe ve Uludağ'da 40, Nemrut ve Zigana'da 26, Hakkari'de 23, Gevaş Abalı'da 17, Sarıkamış ve Haserek'te 15, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9 ve Davraz'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-10
|-4
|Ergan
|S
|-8
|-1
|Kartalkaya
|S
|-7
|0
|Konaklı
|ÇB
|-10
|-4
|Yıldız Dağı
|PB
|-3
|-1
|Erciyes
|P
|-8
|-1
|Hakkari
|S
|-11
|-3
|Nemrut
|S
|-4
|-3
|Çambaşı
|P
|-6
|-1
|Yıldıztepe
|S
|-6
|-1
|Yalnızçam
|KY
|-11
|-4
|Uludağ
|S
|-4
|4
|Sarıkamış
|S
|-11
|-5
|Ilgaz
|S
|-1O
|2
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