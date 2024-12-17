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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 80, Konaklı'da 75, Mersivan'da 61, Erciyes'te 60, Çambaşı'nda 51, Yıldız Dağı'nda 50, Keltepe ve Uludağ'da 40, Nemrut ve Zigana'da 26, Hakkari'de 23, Gevaş Abalı'da 17, Sarıkamış ve Haserek'te 15, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9 ve Davraz'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez      17.12.2024      En düşük      En yüksek
PalandökenÇB-10-4
ErganS-8-1
KartalkayaS-70
KonaklıÇB-10-4
Yıldız DağıPB-3-1
ErciyesP-8-1
HakkariS-11-3
NemrutS-4-3
ÇambaşıP-6-1
YıldıztepeS-6-1
YalnızçamKY-11-4
UludağS-44
SarıkamışS-11-5
IlgazS-1O2

(KY: Kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)

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