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Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu Küre-İnebolu yolunda sel sularına kapılan 4 kişinin bulunduğu araçtakileri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Ertuğrul Sevik'in (45) cansız bedenine ulaşıldı.

Veysel Altun   | 14.08.2021
Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı

Samsun

Sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, Küre-İnebolu yolunda seyir halindeki Özdemir ailesinin aracı sel sularına kapıldı.

Sevik, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem'i sürüklenen araçtan kurtardı. Araçta kalan 3 kişiyi de kurtarmak için geri döndüğü sırada yolun çökmesi sonucu sel sularına kapılan Sevik, ormanlık alana sürüklendi.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yürüten İHH ve AFAD ekipleri, anne Sermin (32) ve baba Murat Özdemir'in (41) cansız bedenlerini dün sabah saatlerinde buldu, ailenin 13 yaşındaki kızları Sudenaz'ın cansız bedeni de dün akşam saatlerinde bulundu.

Arama çalışmalarına bugün de devam eden ve bankacı olduğu öğrenilen Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ise İHH ve AFAD ekiplerince olay yerine 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Ertuğrul Sevik sayesinde hayatta kalan 3 yaşındaki Buğlem'in akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

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