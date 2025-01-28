Dolar
35.77
Euro
37.30
Altın
2,743.94
ETH/USDT
3,188.60
BTC/USDT
102,717.00
BIST 100
10,083.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Aras'ın ifadesine ulaşıldı

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras, yangının çok yoğun olması nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını, o anda hiçbir şey düşünemediğini savundu.

Selim Bostancı, Emre Ayvaz  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Aras'ın ifadesine ulaşıldı

Bolu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Aras'ın savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı.

Aras, bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve Gazelle Otel'e 2012'de girdiğini, burada rezervasyonlara baktığını, aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğu için bilgisayar işlerini de yaptığını kaydetti.

Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, şöyle devam etti:

"Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Rezervasyonları kontrol ederim. Oteldeki denetimleri muhasebeciler yapar. Sezon başında İl Sağlıktan gelirler, onlarla denetim yaparlar. Özel İdareden gelirler, yine onlarla denetim yaparlar. Turizm Bakanlığından geliyorlar, yine muhasebeciler Turizm Bakanlığından gelen kişilere refakat ederler. Otelin denetmenlerine muhasebeci rehberlik eder. Otel müdürü, bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır. Otel müdürü daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar.

En son Turizm Bakanlığının yaptığı denetim sırasında ben de vardım. Turizm Bakanlığından gelenler, oteli her yönüyle denetlediler. Ben genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım."

Aras, çok üzgün olduğunu belirterek, "Yangın sırasında oteldeydim. 7'nci kattaydım, kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı, 'Yangın var.' denildiğini duydum. Kapıyı açtım. Telefonum bir daha çaldı. Kat sorumlusu arıyordu. Yangın olduğunu söyledi. Restoranda başladığını ifade etti. Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Aras'ın ifadesine ulaşıldı
Tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın hakimlikteki ifadesine ulaşıldı
Ticaret Bakanlığı, yangın malzemelerine yönelik ülke genelinde denetim yaptı
Ticaret Bakanı Bolat: Kooperatiflerimiz geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar
Samsun denize yapılan dolgu alanlarıyla 4 milyon metrekare genişledi

Benzer haberler

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Aras'ın ifadesine ulaşıldı

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Aras'ın ifadesine ulaşıldı

Tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın hakimlikteki ifadesine ulaşıldı

Türk firmanın geliştirdiği itfaiye araçları Suudi Arabistan'da üretilecek

Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı

Trump, California'da 29 kişinin öldüğü yangınlara müdahalede "ordunun suyu açtığını" açıkladı
Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı
Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın yaşadıklarını anlattı

Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet