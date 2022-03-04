Dolar
14.21
Euro
15.63
Altın
1,948.04
ETH/USDT
2,737.50
BTC/USDT
41,630.00
BIST 100
2,008.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden sürücüler yolda kaldı

Cüneyt Çelik   | 04.03.2022
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden sürücüler yolda kaldı

Kars

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden yolda ilerleyemeyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü.

İran'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıkan birçok tır, kar örtüsünün yanı sıra yer yer buzlanma yaşanan yolun Digor ilçesi Dağpınar beldesi mevkisinde yolda kaldı.

İlerleyemedikleri için tırlarını yol kenarına park eden sürücüler, Karayolları ekiplerinin güzergahı kardan temizleyip tuzlama çalışması yapmasının ardından yoluna devam etti.

İranlı tır sürücülerinden İbrahim Moğle, AA muhabirine, İran'dan Gürcistan'a gitmek için yola çıktıklarını ifade ederek "Sabah erken saatlerinden beri bekliyoruz, yollar buz, araçlarımız kayıyor, hiç gidemiyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir bekliyoruz, rampada aracımız kaya kaya durdu." diye konuştu.

Sürücü Cebrail İsahaci ise ekiplerin yolları açtığını dile getirerek "Yollarda, eğimli alanlarda buzlanma olduğu için tırlar çıkamadı. Ekipler yolda kar temizleme çalışması yaptı." ifadesini kullandı.

İbrahim Pakınam da bir saatten beri yolda beklediklerini belirterek, "Yollar kardan dolayı kapandı, çünkü buzlanma vardı. Allah çalışma yapan ekiplerden razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor

Benzer haberler

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden sürücüler yolda kaldı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden sürücüler yolda kaldı

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı

İran Petrol Bakanı, petrol üretimini artırmaya hazır olduklarını açıkladı

'Dünyayı iyilik ısıtacak' diyerek İdlib'de savaş mağdurlarının yüreğini ısıttılar

'Dünyayı iyilik ısıtacak' diyerek İdlib'de savaş mağdurlarının yüreğini ısıttılar
Her gün binlerce Afgan 'Taliban kontrolünde' yasa dışı geçişlerle ülkeyi terk ediyor

Her gün binlerce Afgan 'Taliban kontrolünde' yasa dışı geçişlerle ülkeyi terk ediyor
İstanbul'a ocakta gelen turist 790 bini aştı

İstanbul'a ocakta gelen turist 790 bini aştı