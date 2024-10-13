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Dünya

İsrail basını, İran’ın füze saldırısında İsrail’de 53 milyon dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısının yaklaşık 53 milyon dolarlık (200 milyon şekel) hasara yol açtığı öne sürüldü.

Burak Dağ  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail basını, İran’ın füze saldırısında İsrail’de 53 milyon dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi

Ankara

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail Vergi Dairesinin verilerine dayandırdığı haberine göre, İran saldırısı İsrail'de 150 ila 200 milyon şekel aralığında hesaplanan bir tahribata yol açtı.

Haberde, İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye başlattığı saldırılardan bu yana İsrail’de görülen en ağır hasarın İran’ın 1 Ekim’de düzenlediği saldırıyla oluştuğu ileri sürüldü.

Ayrıca habere göre, Tel Aviv'in kuzeyindeki sahil bölgesinde bulunan bir tatil kompleksinin yakınına düşen füzenin yol açtığı hasarın yaklaşık 50 milyon şekel olduğu tahmin edildi.

İsrail basını, daha önce İran saldırısında vurulduğu bildirilen Nevatim Hava Üssü'nün uydu görüntülerine yer vermiş, saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluştuğu ve binaların çatısının hasar aldığı görülmüştü.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e" füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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