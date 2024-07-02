Dolar
32.70
Euro
35.11
Altın
2,325.53
ETH/USDT
3,449.70
BTC/USDT
62,748.00
BIST 100
10,351.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı Gökdemir: Gelecek sene Kars'ın festivale dahil olmasını istiyoruz

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Kars'ın gelecek sene Kültür Yolu Festivaline dahil olmasını istediklerini söyledi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı Gökdemir: Gelecek sene Kars'ın festivale dahil olmasını istiyoruz Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ankara

Gökdemir, "5. Medya, Kültür-Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Kars ve Ardahan'a düzenlenen gezide AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kültür sanat muhabirleri ile şehirlerin kültürel ve tarihi yönlerini yerinde incelediklerini belirten Gökdemir, "Kars ve Ardahan'da bir farkındalık yaratmak istedik. Kars kış turizmiyle ünlü bir ilimiz. Kars'ın dört mevsimde ziyaret edilebileceğini göstermiş olduk." dedi.

Türklerin Anadolu'ya açılan ilk kapısı Ani Ören Yeri'ni gezerek tarihsel ve stratejik değerini yerinde öğrendiklerini söyleyen Gökdemir, Kars'ta Peynir Müzesi, Harp Müzesi, Ardahan'da Kent Müzesi ve Damal Bebek Müzesi gibi mekanları da ziyaret ettiklerini belirtti.

Gökdemir, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 40 ilimizde yaklaşık 500 muhabir arkadaşımızla "Medya, Kültür-Sanat ve Turizm Buluşmaları"nda bir araya geldik. Muhabirlerimiz ziyaretlerinden sonra illerimizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizi kamuoyuna anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu'nun üzerinde durduğu iç turizmi 81 vilayete yayma çabasına katkı sağlamış oluyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle Kültür Yolu Festivallerine giden yolda gazetecilerimizle bu festivallerin ön ayağını yapmış oluyoruz. Gelecek sene Kars'ın Kültür Yolu Festivaline dahil olmasını istiyoruz. Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ta Kültür Yolu Festivalini yapmak ve Devlet Tiyatrolarının bölge müdürlüğü açmasını istediklerini belirtti. Biz de şehrin sanatsal etkinlikleri kaldıracağını düşünüyoruz."

"Kültür sanat muhabirlerinin destinasyon haberlerine önem vermelerini istiyoruz"

Gökdemir, medya organlarının kültür sanat haberlerine ağırlık vermelerinin gerekli olduğunu belirterek, "Ülkemizin her bir şehri ayrı bir kültür hazinesi. Bundan dolayı kültür sanat muhabirlerinin sanat haberi kadar, destinasyon haberlerine de önem vermelerini istiyoruz. Gezilere muhabirlerimizi götürüyoruz ki, haberlerinde illerin değerlerine ilişkin bilgileri okuyucularına sunsunlar." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır
"Çiftlik Bank" davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
RTÜK Başkanı Şahin'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Dijital fırsatlar kırsala taşınıyor, köyler dünyaya bağlanıyor

Dijital fırsatlar kırsala taşınıyor, köyler dünyaya bağlanıyor

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı Gökdemir: Gelecek sene Kars'ın festivale dahil olmasını istiyoruz

Ani kazılarında bulunan ve 22 yıldır korunan altın kemer müze vitrininde

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Ardahan'da düzenlendi

"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Ardahan'da düzenlendi
Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor

Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı

Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet