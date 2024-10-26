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Dünya

İran: İsrail'in saldırısına karşı meşru müdafaa hakkına sahibiz

İran, İsrail'in saldırısına karşı meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu açıkladı.

Ahmet Dursun  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
İran: İsrail'in saldırısına karşı meşru müdafaa hakkına sahibiz

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in İran'daki "askeri tesislere yönelik saldırgan eyleminin" uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İran'ın yetkili makamları tarafından defalarca vurgulandığı gibi İran, kendisini yabancı saldırı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinde yer aldığı üzere meşru müdafaa hakkına dayanarak savunma hakkına sahip ve yetkili görmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür edilen açıklamada, İran'ın, halkının güvenliği ve hayati çıkarlarını korumak için tüm imkanlarını kullanacağı vurgulandı.

"ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'de soykırım suçu işleyen ve Lübnan'da saldırganlığını sürdüren İsrail'in bölgedeki güvensizlik ve gerilimin kaynağı" olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne üye tüm ülkeleri, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ağır şekilde ihlal eden İsrail'e karşı acil ve ortak eylemde bulunmaya çağırdı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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