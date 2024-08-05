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Dünya

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri: Eylemsizlik, suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkent Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelerek, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ahmet Dursun  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri: Eylemsizlik, suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor

Tahran

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkent Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, Dışişleri Bakanlığında Tahran'daki büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerin katıldığı programda, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Heniyye'ye yönelik suikastın Filistinlilere karşı "soykırım projesinin" bir parçası olduğunu söyleyen Bakıri, "Hiç şüphe yok ki İran, bu suçtan işgal altındaki Filistin topraklarını yöneten suç şebekesini (İsrail) sorumlu tutuyor." dedi.

İsrail'in başta Gazze olmak üzere bölgedeki saldırılarına işaret eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu saldırıları durdurma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Bakıri, "Eylemsizlik suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor. Ve bir süre sonra suçun ve kötülüğün normalleşmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Bakıri,"İsmail Heniyye'ye alçakça düzenlenen suikast, keyfi öldürmenin ve ağır insan hakları ihlalinin açık bir örneğidir. Böyle bir saldırganlık cevapsız kalamaz. İran'ın tepkisi kesin olacaktır." diye konuştu. ​​​​​​​

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