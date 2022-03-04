Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiliz ve Rumen mevkidaşlarıyla görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı öncesi İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı öncesi İngiliz mevkidaşı Truss ile Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.
Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile de görüştüğünü paylaşan Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.
Çavuşoğlu ayrıca Türk vatandaşlarının tahliyesine verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.