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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiliz ve Rumen mevkidaşlarıyla görüştü

Muhammet Tarhan   | 04.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiliz ve Rumen mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı öncesi İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı öncesi İngiliz mevkidaşı Truss ile Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile de görüştüğünü paylaşan Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca Türk vatandaşlarının tahliyesine verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.

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