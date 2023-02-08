Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,880.66
ETH/USDT
1,670.80
BTC/USDT
23,154.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurtarma ekipleri, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde çöken binada arama kurtarma çalışması yapıyor Kurtarma ekipleri, Adana merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Samibey Apartmanında arama kurtarma çalışması yapıyor Depremden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar üç ayrı alanda AFAD ekiplerince oluşturulan "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor
logo
Gündem

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını açıkladı

Merve Özlem Çakır   | 08.02.2023
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını açıkladı

Ankara

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
Antalya'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 53 kişiyi kurtardı
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını açıkladı
Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 25 kişiyi kurtardı

Benzer haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını açıkladı

Deprem bölgesinde güncel yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü yaklaşık 14 bin kişilik personelle yolları trafiğe açmak için çalışıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü yaklaşık 14 bin kişilik personelle yolları trafiğe açmak için çalışıyor
Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor

Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet