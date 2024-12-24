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Karaköy tünel hattındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların durağa yürümesi görüntülendi

Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel Hattı'nda teknik arıza nedeniyle vagondan inen yolcuların durağa doğru yürümesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hasan Hüseyin Kul, Mikail Bıyıklı  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Karaköy tünel hattındaki teknik arıza nedeniyle yolcuların durağa yürümesi görüntülendi

İstanbul

Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular bir süre vagon içerisinde bekletildi.

Yolcular, vagonların kapılarının açılması üzerine durağa yürümek zorunda kaldı.

Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Yolcuların, tünel içerisinde yürümesi cep telefonuyla kaydedildi.



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