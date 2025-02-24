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Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açıldı.

Aydın Gelleci  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Giresun güzergahı ulaşıma açıldı Fotoğraf: Aydın Gelleci/AA

Trabzon

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Karadeniz Sahil Yolu'nda etkili oldu.

Trabzon-Giresun güzergahının Çarşıbaşı ilçe girişindeki liman mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan tırlar nedeniyle güzergahta yaklaşık 1,5 saat ulaşım sağlanamadı. Ekiplerin çalışmasıyla iki tır yoldan çıkartıldı.

Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından Trabzon-Giresun güzergahında ulaşım normale döndü.

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