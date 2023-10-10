Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Karabük
100. Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen M.E'nin kullandığı 78 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile H.A. idaresindeki 78 ABG 060 plakalı kamyonet çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.