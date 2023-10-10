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Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Orhan Kuzu  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Karabük'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

100. Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen M.E'nin kullandığı 78 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile H.A. idaresindeki 78 ABG 060 plakalı kamyonet çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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