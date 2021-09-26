Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,822.90
BTC/USDT
41,991.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

Karabağ Savaşı ve zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet'te anma etkinliği düzenlendi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 26.09.2021
Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe, TÜGVA, Azerbaycan Gençlik Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve Azeri gaziler katıldı.

"Karabağ Azerbaycan'dır'" yazılı pankart ile Türk ve Azeri bayrakları taşıyan gruptakiler adına açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, bir yıl önce bugün başlayan ve 44 gün süren ikinci Karabağ - Vatan Savaşı'nın, Azerbaycan'ın büyük zaferi ile sonuçlandığını anımsattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde kazanılan bu şanlı zaferin, tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Şanlan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık. Karabağ meselesi, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla kısa bir süre içinde Azerbaycan lehine çözüme kavuşturulurken, Sayın Cumhurbaşkanımızın net duruşu unutulmamalıdır. Savaşın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ve kardeşlerimizin asla yalnız olmadığını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in savaş zamanı 'Türkiye tarafından siyasi ve manevi desteğin sergilenmesi bize ilave güç vermiş, bu destek sayesinde Azerbaycan zafere doğru daha emin adımlarla yürümüştür' açıklaması bu desteğin en net göstergesidir."

Tüm dünya Türk-Azerbaycan kardeşliğine şahit oldu

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, "Türk ordusunun Bakü'ye gelmesi, Ermeni çetelerinin saldırılarından kurtarması, her bir Azerbaycanlının kalbinde yaşıyor. Azerbaycan halkı bu ağır dönemde Türk halkının ona gösterdiği yardımı hiçbir zaman unutmayacaktır" sözlerini hatırlatan Şanlan, "Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine 'gardaş' diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması, dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır. Vatan Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, bölgedeki güç dengelerinin değişmesine neden olurken, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir nişanesi, olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kalktı, 'korona kartı' uygulaması başladı

Benzer haberler

Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'dan Ermenistan aleyhine 'ırk ayrımcılığı' davası

Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti

Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
'Üç Kardeş 2021' tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü' yapıldı

'Üç Kardeş 2021' tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü' yapıldı
Türk Kızılay Karabağ'daki çocuklara kırtasiye ve giysi yardımı yaptı

Türk Kızılay Karabağ'daki çocuklara kırtasiye ve giysi yardımı yaptı