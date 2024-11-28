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Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlattı.

Zeynep Yeşildal  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

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