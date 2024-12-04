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Kamuda ilave bir kademe ilerleme hakkı düzenlemesinden 950 bin çalışan yararlanabilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek teklifte yer alan sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele de ilave bir kademe ilerleme hakkı verilmesine yönelik hükümden yararlanabilecek 700 bin personel bulunuyor.

Aykut Yılmaz  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Kamuda ilave bir kademe ilerleme hakkı düzenlemesinden 950 bin çalışan yararlanabilecek

TBMM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde yer alan sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele de ilave bir kademe ilerleme hakkı verilmesine yönelik hükümden yararlanabilecek yaklaşık 950 bin çalışan bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

AA muhabirinin düzenlemenin etki analizinden derlediği verilere göre, ilave bir kademe ilerleme hakkına ilişkin hükümden yaklaşık 950 bin personelin yararlanması bekleniyor.

Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında da 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak bu personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde toplam 950 bin çalışan söz konusu düzenlemeden faydalanabilecek.

Bu hükmün tek seferlik maliyeti 3,4 milyar lira olarak hesaplanırken, etki analizinde "Geçici madde kapsamında yer alan 700 bin kişi üzerinden hesaplanmıştır. Halihazırda sözleşmeli statüde bulunan 249 bin 429 personel hak etmeleri halinde ileride söz konusu düzenlemeden faydalanacakları için bu rakama dahil edilmemiştir. Söz konusu mevcut personel de bu düzenlemeden faydalandıklarında 1,2 milyar lira ilave maliyet hesaplanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Analizde, Teklif'te yer alan diğer hükümlerin yürürlüğe girmesi halinde herhangi ilave bir mali yük oluşmayacağı da belirtildi.

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