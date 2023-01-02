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Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu görevlilerinin emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden göndermesi gerektiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 02.01.2023
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek

Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilik işlemleri konulu genelge kapsamında emeklilik belgelerini 15 Kasım 2022'den itibaren yalnızca HİTAP üzerinden SGK'ye göndermesi ve emeklilik işlemlerinde bu bilgi ve belgelerin esas alınacağının belirtildiği anımsatıldı.


Yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için HİTAP dışında, kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta gibi herhangi bir kanaldan, ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29 Aralık 2022'de 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login', 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login' internet adresinden ayrıca duyurulmuştur.

Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu önemle duyurulur."

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Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek

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