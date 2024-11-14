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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gökhan Çalı  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş

Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.

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