Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 35 Tayvanlı turisti taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Ahmet Özler   | 11.08.2019
Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tayvanlıları taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Antalya'dan Safranbolu'ya gelen K.K. idaresindeki 07 AGC 217 plakalı tur otobüsü, ilçe girişinde motor kısmından yanmaya başladı.

Diğer sürücülerin ve tesadüfen olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü'nün uyarısıyla yangını fark eden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun önünde durdu.

Kökçü'nün kontrolünde 35 Tayvanlı turist, 2 rehber ve şoför tahliye edildikten sonra yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Cep telefonlarıyla otobüsü görüntülemeye çalışan Tayvanlı turistler, daha sonra başka bir araçla ilçedeki otellerine gönderildi.

Polis, otobüsün motor kısmında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

Mersin'de seyir halindeki otobüs yandı

Tuzla’da fabrika yangını

Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı
Başkentte depoda yangın çıktı

Başkentte depoda yangın çıktı

Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'da zeytinlik alanda yangın