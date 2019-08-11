Çavuşoğlu'ndan Dacic'e Yeni Malatyaspor forması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic'e, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor Kulübü'nün formasını hediye etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'e, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor Kulübü'nün formasını hediye etti.
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic ile Antalya'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Dacic ile ikili ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "Partizan taraftarı olan dostum Dacic'e, Yeni Malatyaspor'umuzun formasını hediye ettim." ifadesini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor Kulübü, deplasmanda Partizan karşısında 3-1 mağlup olmuştu.
İkinci maç, 15 Ağustos'ta Malatya'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.