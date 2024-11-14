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DMM'den "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
DMM'den "MSB'nin Türk firması yerine İsrailli firmayı seçtiği" iddiasına yalanlama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu vurgulandı.

İddiaya konu malzemenin İsrail firmasından alınacağının duyurulduğu ve Türk firmalarının engellendiği iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmış olmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik gerçekleşmemiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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