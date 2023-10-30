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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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