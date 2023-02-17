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Gündem, Asrın felaketi

Polisin depremzedeleri kurtarma ve açık alanlara yönlendirme çabası telsiz konuşmasında

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Gaziantep'te polislerin depremden sonra insanları açık alanlara yönlendirme ve mağdurları kurtarma çabası dikkati çekti.

Mehmet Akif Parlak   | 17.02.2023
Polisin depremzedeleri kurtarma ve açık alanlara yönlendirme çabası telsiz konuşmasında

Gaziantep

Pazarcık'ta 6 Şubat, saat 04.17'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkilediği Gaziantep kent merkezinde binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba yer aldı.

Telsizdeki diyaloglar sırasında haber merkezinin polis ekiplerini sakinleştirme ve çevredeki vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirme gayreti dikkati çekti.

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Ekip: "Merkez, görüntü olarak bir bina komple yıkıldı, acil, acil, acil takviye ekip"

Haber merkezi: "Ekiplerimiz, yakın olan 112, AFAD ve itfaiye unsurlarını ivedi şekilde sevk"

Haber merkezi: "Artçı depremler devam ediyor, vatandaş panikle 112'yi arıyor, aratmayın yoğunluk oluşmasın. 'Telsiz sistemiyle haber verdik, geliyorlar' diyerek bilgi aktarın. Artçı deprem devam ediyor."

Haber merkezi: "Alleben Göleti'nde vatandaşlar toplanıyor herhangi bir çöken bina mevcut mu? Bulunduğunuz noktadan siz 112'yi bilgilendirin."

Ekip: "Olumsuz efendim"

"Sokakta hiçbir vatandaşı bırakmamaya özen gösterelim"

​​​​​​​Haber merkezi: "Çevrenizde bulunan vatandaşlara telkinde bulunun. Park, bahçe açık alanlarda bulunsunlar. Sokakta hiçbir vatandaşı bırakmamaya özen gösterelim."

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar: "Tüm personele ivedi olarak ulaşın. Personel, şubeye intikal etsin ivedi olarak"

Ekip: "Merkez kalede yıkım mevcut. Taşlar yola düşmüş ama yaralı olumsuz."

​​​​​​​Haber merkezi: "110'a bağlı tüm ekipler ivedi şekilde Şehitkamil'e geçsinler."

"Yaralı olan yerlere öncelik verin"

​​​​​​​Haber merkezi: "İstasyonlarımız maddi hasarlı olanları bırakın, anons etmeyin muharebe yoğunluğu oluşturmayın. Maddi hasarlı olan yerlerde kayıtlarınızı alın yaralı olan yerlere öncelik verin."

​​​​​​​Haber merkezi: "Öncelikle yaralı olan yerlere yöneleceğiz bu şekilde takip edelim."

Ekip: "Efendim acil, acil bina komple yıkılmış durumda"

Ekip: "Defa Life Hastanesi yanı yangın çıktı, ivedi itfaiye sevk edebilir misiniz?"

Haber merkezi: "Takip ettim, sevk ediyorum"

Ekip: "Efendim 25 Aralık Mahallesi, 3 katlı bina yıkıldı, vatandaşlar dışarıda."

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