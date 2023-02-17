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Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da depremden sonra hasarlı araçlar otoparka çekildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde hasar gören araçlar otoparklarda muhafazaya alındı.

İbrahim Halil Aktürk   | 17.02.2023
İskenderun'da depremden sonra hasarlı araçlar otoparka çekildi Fotoğraf: Murat Şengül - AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçede yıkılan binaların etkisiyle zarar gören araçlar, İskenderun merkezindeki otoparklara çekiliyor.

Kullanılamaz hale gelen çok sayıda araç, sahiplerinin talebi doğrultusunda onarım için yetkili servislere gönderiliyor.

Otoparklardaki hasarlı araçlar, dronla görüntülendi.

Otopark işletmecisi Mustafa İşlek, AA muhabirine, araçların çoğunun kullanılamaz halde olduğunu söyledi.

Bu dönemde yoğun mesai yaptıklarını dile getiren İşlek, şu ana kadar 60'a yakın aracı çekiciyle otoparka getirdiklerini belirtti.

İşlek, "Enkaz altındaki araçları kendi himayemize alıyoruz ve kasko şirketleriyle irtibat kurup servislere götürüyoruz. Yıkılan yerlerden hala araçları getirmeye devam ediyoruz." dedi.

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