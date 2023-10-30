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Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Ndayishimiye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Zeynep Rakipoğlu  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Ndayishimiye ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Emine Erdoğan, davetine icabetle 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Angeline Ndayishimiye ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Afrika ülkelerindeki kadınların el emeği ürünlerin satışa sunulduğu ve gelirinin Afrikalı kadınlara ulaştırıldığı Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ndayishimiye de kurucusu olduğu Fondation Bonne Action (Hayır İşleri Vakfı) aracılığıyla çocuklara ve kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Emine Erdoğan, çocukların beslenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve anne sağlığı konularında yürüttükleri faaliyetleri takdire şayan bulduğunu ifade etti.

Görüşmede, Emine Erdoğan ve Angeline Ndayishimiye, sağlık, eğitim, kadın sağlığı, kız çocuklarının eğitimi ve Türkiye'de eğitim gören Burundili öğrencilerin yanı sıra ortak yürütülebilecek çalışmaları da ele aldı.

Ndayishimiye, görüşmede Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne katılımı sağlamak için uluslararası bireysel imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza attı.

Emine Erdoğan "Sıfır Atık sözü" için Ndayishimiye'ye teşekkür etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı için Türkiye'yi ziyaret eden Burundi Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın eşi Angeline Ndayishimiye'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Afrika Kültür Evi Derneği serüveni ile Afrikalı kadın ve çocuklar için sürdürdükleri çalışmaları anlattığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayan Ndayishimiye'nin de kurucusu ve başkanı olduğu Hayır İşleri Vakfı çatısı altında çocukların beslenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve anne sağlığı konularında takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü öğrendim. 'Sıfır Atık' projesi ile ülkemizin 6 yılda elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi vererek, uluslararası sıfır atık farkındalığının artırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Bu bakışla ilk adımı atarak 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Angeline Hanımefendi'ye ülkesi adına verdiği 'sıfır atık' sözü için gönülden teşekkür ediyorum."

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