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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece havada, karada ve denizde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığını hatırlattı.

Yerli ve milli envanterle, meydanlardaki dijital kulelerle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmayla, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile gerçekleştirilen akrobasi gösterileriyle yüreklerdeki coşkunun dışa vurulduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri ile de gökyüzüne Türkiye Yüzyılı sevincimizi yansıttık. Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız."

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