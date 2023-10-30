Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece havada, karada ve denizde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığını hatırlattı.
Havada, karada ve denizde 100. yıl coşkusu 🇹🇷— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 30, 2023
Dün gece yerli ve milli envanterimizle, meydanlarımızdaki dijital kulelerimizle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmamızla, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ile gerçekleştirdiğimiz akrobasi gösterilerimizle yüreğimizdeki coşkuyu… pic.twitter.com/Yxfo2oCTCs
Yerli ve milli envanterle, meydanlardaki dijital kulelerle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmayla, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile gerçekleştirilen akrobasi gösterileriyle yüreklerdeki coşkunun dışa vurulduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:
"İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri ile de gökyüzüne Türkiye Yüzyılı sevincimizi yansıttık. Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.